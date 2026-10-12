Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf die Bedeutung der Erinnerung an Nationalsozialismus, Holocaust und Massenmord hingewiesen. „Wir vergessen das Unrecht nicht, und wir verdrängen es nicht“, sagte er. Was sich nicht wiederholen solle, dürfe nicht vergessen werden. An seinem Amtssitz am Spreebogen enthüllte er eine Gedenktafel. Sie erinnert an eine in den Holocaust verstrickte Finanzbehörde des NS-Regimes, die zwischen 1942 und 1945 auf dem Grundstück untergebracht war. Steinmeier wies auf deren Geschichte hin: Das Hab und Gut unter anderem von Jüdinnen und Juden, die während des Holocaust aus Berlin und Brandenburg verschleppt worden waren, zu beschlagnahmen, versteigern und zu verkaufen, war die Aufgabe von rund 200 Mitarbeitern der sogenannten Vermögensverwertungsstelle. Steinmeier nannte sie Schreibtischtäter in der bürokratischen Maschinerie des Massenmords, die für den NS-Staat legalisierten Raub begingen.