Für die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus plant der Bundestag in diesem Jahr ein generationsübergreifendes Erinnern. Am 31. Januar sollen die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi und der Sportjournalist Marcel Reif, dessen jüdischer Vater den Holocaust überlebte, im Bundestag sprechen, wie das Parlament am Dienstag mitteilte. Das Gedenken werde sich nicht einer einzelnen Opfergruppe widmen. Alljährlich erinnert der Bundestag mit einer Gedenkstunde an die Millionen Opfer des NS-Regimes. In den vergangenen Jahre rückte das Parlament dabei unterschiedliche Opfergruppen in den Mittelpunkt, außer den Jüdinnen und Juden etwa Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie Homosexuelle. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, begrüßte die Idee für das generationenübergreifende Erinnern. "Dieses Format kann beispielgebend wirken für eine zukünftige Erinnerungskultur, die nicht nur Empathie für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen vermittelt, sondern auch die verheerende Wirkung des Nationalsozialismus für die nachfolgenden Generationen aufzeigt", sagte er der Welt. Die 91-jährige Eva Szepesi überlebte das Vernichtungslager Auschwitz. Reifs Vater hat den Nationalsozialismus überlebt, laut Welt-Bericht aber nie mit seinem Sohn über die traumatischen Erlebnisse dieser Zeit gesprochen.