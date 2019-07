3. Juli 2019, 18:51 Uhr Gedenkstätten CDU-Chefin für Pflichtbesuch

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrem Besuch in Israel verpflichtende Besuche von Schülern in Holocaust-Gedenkstätten vorgeschlagen. Sie sagte der Bild: "Es geht da nicht nur um Flüchtlinge, sondern um alle Jugendlichen. Ich bin davon überzeugt, dass der Besuch einer Gedenkstätte auf jedem Lehrplan stehen und sich jeder zumindest einmal in seinem Leben damit auseinandersetzen muss." Obligatorische Besuche sind in der Politik stark umstritten.