Das Straßen-Radrennen "Deutschland-Tour" sorgt wegen der Streckenführung durch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald für Empörung. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) forderte am Mittwoch eine Verlegung des Tourabschnitts am Ettersberg bei Weimar. "Die Route des Radrennens muss geändert werden", betonte Maier auf Twitter: "Die Blutstraße ist kein Ort für eine Sportveranstaltung." Auch der Zentralrat der Juden und die Gedenkstätte kritisierten die Verantwortlichen scharf. "Das Event geht über die Blutstraße vorbei an Massengräbern und Mahnmal", zitiert Bild Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner. Die Zeitung hatte zuerst über den Fall berichtet.

"Bei der Planung der Strecke haben sowohl Verantwortliche der Stadt Weimar als auch der Veranstalter jegliches Gespür für die Geschichte vermissen lassen", zitiert Bild den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Eine Radtour dort entlangzuführen, sei pietätlos gegenüber den Opfern. Gedenkstättensprecher Rikola-Gunnar Lüttgenau sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Gedenkstätte habe erst im Juli von der Streckenplanung erfahren, als die Anrainer darüber informiert wurden, dass die Straße für den Besucherverkehr gesperrt werde. Einer Bitte um Verlegung der Strecke sei der Veranstalter nicht nachgekommen. Die zunächst auf dem Parkplatz der Gedenkstätte geplante Bergwertung sei jedoch an einen anderen Ort verlegt worden. Das Radrennen soll vom 26. bis 29. August von Stralsund nach Nürnberg, die zweite Etappe über Weimar führen.

Häftlinge erbauten die "Blutstraße" in Zwangsarbeit

Die Gedenkstätte Buchenwald liegt auf dem Ettersberg bei Weimar. Dort ließ die SS ab 1937 ein Konzentrationslager errichten. Bis zur Befreiung 1945 waren im KZ Buchenwald und seinen 139 Außenlagern insgesamt knapp 280 000 Menschen inhaftiert, von denen mehr als 56 000 Menschen ums Leben kamen. Die sogenannte "Blutstraße" ist eine von Häftlingen bis 1939 in Zwangsarbeit ausgebaute Zufahrtsstraße zum Lager.

Der Veranstalter verteidigte den Streckenverlauf: Die Tour präsentiere die natürliche, kulturelle und historische Vielfalt der Republik. "Dass die Strecke in diesem Jahr an der Gedenkstätte vorbeiführt, entspricht diesem Anspruch." Die Tour führe zudem über öffentliche Straßen. Die Strecke sei vor über einem Jahr geplant und behördlich besprochen worden. Inzwischen gebe es "recht konstruktive Gespräche" mit dem Veranstalter, twitterte die Gedenkstätte am Mittwoch.