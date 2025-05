80 Jahre Kriegsende:„Sie vergiften unsere Debatten“

Natürlich kann keiner außer ihr selbst wirklich wissen, was zum Beispiel in der Abgeordneten Beatrix von Storch vorgeht. Während der Bundespräsident über die Lehren aus dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg spricht, sitzt von Storch in der zweiten Reihe ihrer großen AfD -Fraktion und lauscht. Frank-Walter Steinmeier widmet sich gerade der Tatsache, dass extremistische Kräfte in Deutschland wieder erstarken. Er nennt die AfD und ihre Leute nicht beim Namen, aber das muss er auch nicht.

„Sie vergiften unsere Debatten. Sie spielen mit den Sorgen der Menschen. Sie betreiben das Geschäft mit der Angst. Sie hetzen Menschen gegeneinander auf. Sie erwecken alte böse Geister zu neuem Leben“, sagt der Bundespräsident. Dann appelliert er: „Wer Gutes für dieses Land will, der schützt das Miteinander, den Zusammenhalt und den friedlichen Ausgleich von Interessen. Das erwarte ich von allen Demokraten in diesem Land.“ Die Abgeordnete von Storch beginnt zu klatschen. Dann dreht sie sich um, bemerkt, dass sich im Block der AfD so gut wie keine Hand rührt. Da lässt auch sie es wieder.

Während dieser Gedenkstunde im Bundestag kommen die Abgeordneten der AfD immer wieder in diese Verlegenheit. Nicht klatschen, weil sie sich kritisiert fühlen? Oder eben gerade applaudieren, weil sie zeigen wollen, dass sie sich doch gar nicht angesprochen fühlen? Oder einfach, weil sie zu gutem Betragen vergattert worden sind? Die Feierlichkeit im Bundestag wird geprägt von Fragen wie diesen am Tag 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und eine gute Woche, nachdem der Verfassungsschutz die zweitgrößte Partei im Parlament als gesichert rechtsextrem eingestuft hat.

Zeitzeugen gibt es immer weniger. Auch das bestimmt die Feierstunde

Es ist interessant, dass Julia Klöckner, die neue Bundestagspräsidentin, an diesem Tag nicht nur auf die Kraft ihrer Worte vertraut. Zu Beginn ihrer Einführungsrede erscheint auf den großen Parlamentsbildschirmen ein Bild des zerstörten Reichstags. „Tagelang wurde hier gekämpft: in den oberen Stockwerken schon die Rotarmisten, im Keller noch die deutschen Soldaten“, sagt Klöckner. 80 Jahre sind eine lange Zeit. Die Erinnerung ist nicht mehr gewiss; Zeitzeugen gibt es immer weniger. Auch davon wird die Feierstunde bestimmt.

In ihrer Rede erinnert Klöckner vor allem an das Schicksal der Frauen. Auch an das jener, die gegen Ende des Krieges oder danach vergewaltigt worden sind. „Es ist Zeit, diesen Frauen in unserem Gedenken Raum zu geben, ihr Leid anzuerkennen – auch die unglaubliche Kraft, mit der diese Frauen ums Überleben kämpften und entscheidend zum Wiederaufbau beitrugen“, fordert sie.

Die stärksten Momente sind aber jene, die in denen junge Leute, die sich der Arbeit an der Versöhnung verschrieben haben, aus Berichten von Zeitzeugen lesen, etwa von Walter Kempowski. „Auf den Schultern meiner Generation lastet keine Schuld für das, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist“, sagt der 25-jährige Tankred Suckau im Anschluss an seinen Vortrag, „aber wir tragen Verantwortung. Meine Begegnungen in internationalen Friedensprojekten haben mir gezeigt, dass aus dieser Verantwortung Versöhnung erwachsen kann. Versöhnung und auch Freundschaft. Wenn man sich der Verantwortung stellt.“ Steinmeier zitiert in seiner Rede Jürgen Habermas: „Wir sind alle Kinder des 8. Mai.“

Der diplomatische Vertreter des Gewaltherrschers Putin ist nicht geladen

Durch die Ansprache des Bundespräsidenten zieht sich allerdings die Erkenntnis, wie umkämpft das Erbe dieses Tages mittlerweile ist. Der diplomatische Vertreter des russischen Gewaltherrschers Wladimir Putin ist nicht geladen. In der ersten Reihe auf der Gästetribüne sitzen die Botschafter der anderen Siegermächte, der Ukraine und Israels. Man wisse um den Beitrag der Roten Armee, der Russen, Ukrainer, Weißrussen und aller, die in ihr gekämpft haben, sagt Steinmeier. „Mindestens 13 Millionen dieser Soldaten und noch einmal ebenso viele Zivilisten verloren ihr Leben. Die Rote Armee hat Auschwitz befreit. All das vergessen wir auch nicht“, versichert er. Gerade deshalb trete man den „heutigen Geschichtslügen des Kreml entschieden entgegen“.

Auch wenn das bei den Siegesfeiern in Moskau wieder behauptet werde: „Der Krieg gegen die Ukraine ist eben keine Fortsetzung des Kampfes gegen den Faschismus. Putins Angriffskrieg, sein Feldzug gegen ein freies, demokratisches Land, hat nichts gemein mit dem Kampf gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft im Zweiten Weltkrieg.“ Diese Geschichtslüge sei „nichts als eine Verbrämung imperialen Wahns, schweren Unrechts und schwerster Verbrechen“. Gerade am 8. Mai gelte: „Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um ihre Freiheit, um ihre Demokratie, um ihre Souveränität. Ließen wir die Ukraine schutz- und wehrlos zurück, hieße das, die Lehren des 8. Mai preiszugeben.“ Hier rührt sich nun wirklich keine Hand mehr bei der AfD.

Eine „Erschütterung von ganz neuem Ausmaß“ nennt der Bundespräsident die Tatsache, dass zumindest US-Präsident Donald Trump von solchen Lehren und der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Ordnung nichts mehr hören will. Der Angriffskrieg Russlands und der Wertebruch Amerikas markierten einen „doppelten Epochenbruch“.

Eine klatscht mit erkennbarem Widerwillen

Vorn im Parlament sitzt der neue Bundeskanzler Friedrich Merz. Für ihn stellen sich die Fragen, die Steinmeier aufwirft, ganz praktisch. Noch am Nachmittag ist er mit Trump zu einem Telefonat verabredet. Es dürfte um das Schweigen der Waffen in der Ukraine gehen, das Trump um jeden Preis erzwingen will. Und womöglich, weil Trump auf bestimmte Zahlen fixiert ist, auch darum, ob Deutschland bereit wäre, fünf Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben.

„Wir müssen militärisch stärker werden, aber nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern“, sagt Steinmeier dazu. In der Sorge um Kriege verliere man den Frieden aber nicht aus dem Blick. „Wir wissen, wohin Krieg führt. Wir fürchten ihn zu Recht. Deshalb bleibt unsere Perspektive der Frieden. Aber Frieden herrscht nicht schon dann, wenn wir uns zurückhalten, wenn wir auf die Stärkung der eigenen Verteidigung verzichten“, mahnt er. Die harte Realität sei: „Wir müssen alles tun, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, um Putins Landnahme aufzuhalten. Wir müssen zeigen: Demokratien sind keine wehrlosen Opfer.“

In der eindrücklichsten Passage seiner Rede wendet sich Steinmeier wieder vergleichsweise direkt an die AfD. Er wundere sich manchmal über die Hartnäckigkeit, „mit der manche, leider auch in diesem Hause, einen sogenannten ‚Schlussstrich‘ unter unsere Geschichte und unsere Verantwortung fordern“. Ginge es uns wirklich besser, fragt Steinmeier, „wenn wir all diese Erfahrungen vergessen würden und die Erinnerung einfach entsorgen wie ein altes Kleidungsstück?“ Am Ende der Rede klatscht AfD-Chefin Alice Weidel erkennbar widerwillig und auch nur ganz kurz. Auch das ist eine Antwort.