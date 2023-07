Beim Gedenken an das gescheiterte Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mehr Wachsamkeit gegen extremistische Gefahren gefordert. Sicherheit, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat stünden heute von innen und außen erneut unter Druck, "in einem Maße, wie wir es seit Jahrzehnten nicht erlebt haben", sagte Pistorius bei der Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag des Umsturzversuchs am Donnerstag in Berlin. "Hass, Hetze und Gewalt nehmen demokratiegefährdende Ausmaße an", sagte Pistorius. Das gelte zum Beispiel dort, wo sich Menschen nicht mehr trauten, ein Mandat oder Ehrenamt anzunehmen. Die steigende Zahl extremistischer, rassistischer und antisemitischer Straftaten seien "laute, deutliche Weckrufe, Alarmsignale", sagte Pistorius.