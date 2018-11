10. November 2018, 13:18 Uhr Gedenken an den Ersten Weltkrieg Trump und Macron einig über "mehr europäische Verteidigung"

Trump und Macron signalisieren Einigkeit: Der französische und der US-Präsident setzen auf mehr europäisches Gewicht in der Verteidigungspolitik.

Noch am Vorabend hatte Trump Macron wegen dessen Vorstoß für eine europäische Armee attackiert.

Trump und Macron sowie Dutzende weitere Staatschefs - darunter Kanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin - kommen zu Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs zusammen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump haben sich für ein stärkeres europäisches Engagement bei der Verteidigung ausgesprochen. Vor einem Gespräch im Élyséepalast sagte Macron: "Es ist unfair, dass die europäische Sicherheit heute durch die Vereinigten Staaten gewährleistet ist. Deshalb glaube ich, dass wir mehr europäische Kapazitäten, mehr europäische Verteidigung brauchen, um diesen Teil der Last zu tragen." Bislang liege die Last in der Nato vor allem bei den USA - "wir wollen, dass es fair ist", sagte Trump, betonte aber auch, dass sich die USA weiter engagieren wollten.

Zum Auftakt seines Paris-Besuchs hatte Trump seinen Gastgeber noch verbal attackiert. Unmittelbar nach der Landung seiner Regierungsmaschine Air Force One am Freitagabend übte Trump scharfe Kritik am Vorschlag von Macron, eine eigene europäische Armee zum Schutz vor Russland aufzubauen. "Sehr kränkend", schrieb Trump, der zu den Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren angereist war, auf Twitter. "Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an der Nato bezahlen, die die USA erheblich bezuschussen!", schimpfte Trump, der den europäischen Nato-Verbündeten seit langem vorwirft, nicht genug in die Verteidigung zu investieren und sich stattdessen auf die USA zu verlassen.

Macron will Schutz vor Russland, China - und den USA

Macron hatte am Dienstag in einem Radio-Interview gesagt, ohne eine "wahre europäische Armee" könnten sich die Europäer nicht verteidigen. Dabei verwies er auf Bedrohungen aus China und Russland, aber auch aus den USA. Der Elysée-Palast räumte am Samstag ein, dass Macrons Äußerungen Verwirrung ausgelöst haben könnten. Er habe aber nie gesagt, dass eine europäische Armee gegen die USA nötig sei. Auch Trump zeigte sich in einem weiteren Tweet am Samstag versöhnlicher: "Ich bin in Paris und bereite mich darauf vor, das Ende des Ersten Weltkriegs zu feiern", schrieb Trump. "Was gibt es besseres, als das Ende eines Krieges zu feiern, vor allem dieses Krieges, der einer der blutigsten und schlimmsten aller Zeiten war?", fügte er hinzu.

Macron hat für das Wochenende insgesamt etwa 70 Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen, unter anderem zu einem gemeinsamen Abendessen und einem Besuch im berühmten Musée d'Orsay am Samstagabend. An den Gedenkfeierlichkeiten nehmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs teil.

Gedenkrede am Pariser Triumphbogen

Macron und Merkel fahren am Samstagnachmittag gemeinsam zu einer Gedenkstätte in die Nähe der nordfranzösischen Stadt Compiègne, wo am 11. November 1918 auf einer Waldlichtung der Waffenstillstand in einem umgebauten Speisewagen unterschrieben worden war. Sie wollen einen Kranz niederlegen sowie eine Gedenkplakette einweihen, welche die "Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens" würdigt. Am Sonntag beginnt dann der "Weltkriegs-Gipfel" in Paris. Höhepunkt wird eine große Gedenkfeier im Schatten des Pariser Triumphbogens sein. Am Nachmittag besucht die Kanzlerin ein Friedensforum, bei dem sie die Eröffnungsrede hält.

Das Spitzentreffen in Paris sei spannungsgeladen, meinten Diplomaten. Zu Verstimmungen zwischen den USA auf der einen und Frankreich und Deutschland auf der anderen Seite kam es spätestens mit Trumps einseitigem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Zudem entfachte Trump einen Handelskonflikt mit der EU und stieg aus dem Weltklimaabkommen aus. Für Trump ist es die erste Auslandsreise nach den US-Kongresswahlen.

Der Erste Weltkrieg gilt manchen Historikern als "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts. Fast 9 Millionen Soldaten und mehr als 6 Millionen Zivilisten starben. Die Kaiserreiche Österreich-Ungarn, Deutschland und Russland brachen ebenso zusammen wie das Osmanische Reich. Aus den Trümmern ging eine Vielzahl neuer Staaten vor allem in Mitteleuropa und auf dem Balkan hervor. Auch Machtzentren verschoben sich danach allmählich, etwa von Großbritannien zu den USA.