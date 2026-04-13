81 Jahre nach der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora hat der Musiker und Autor Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“) vor einem Wiedererstarken reaktionärer und antisemitischer Entwicklungen gewarnt. „Mit Worten geht es los, die Worte finden in Talkshows statt und mittlerweile auch in Parlamenten – und nicht nur von ganz rechts, sondern teilweise eben auch von Konservativen“, sagte Krumbiegel in seiner Rede während der Gedenkveranstaltung zur Lagerbefreiung. Der Korridor zwischen konservativen und reaktionären Haltungen sei oft sehr schmal. Zugleich forderte der für sein Eintreten für Menschenrechte, Demokratie und Antifaschismus bekannte Künstler, jeglichem Antisemitismus entgegenzutreten, „sowohl dem von rechts als auch von links und von religiös-muslimischer Seite“.

Am 11. April 1945 hatten US-Truppen das KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen erreicht, wohin die Nazis zwischen Sommer 1943 bis März 1945 rund 60.000 Häftlinge verschleppt hatten. Diese mussten in Stollenanlagen unter unmenschlichsten Bedingungen Rüstungsgüter herstellen, darunter die berüchtigten V2-Raketen. Mindestens 20.000 Häftlinge überlebten dies laut Gedenkstätte nicht. Die US-Truppen fanden bei der Befreiung einige hundert kranke und sterbende Häftlinge vor, die die SS bei der Räumung des Lagers zurückgelassen hatte. Die meisten waren in den Tagen zuvor auf „Todesmärsche“ geschickt worden.

An dem Gedenken nahmen außer Bundes- und Landtagsabgeordneten, Vertretern von Bundes- und Landesregierung und von Kommunen auch die hochbetagten KZ-Überlebenden Jerry Wartski und Andrej Iwanowitsch Moiseenko teil. Wartski, der heute in den USA lebt, war laut Gedenkstätte einer der wenigen Überlebenden des Außenlagers Boelcke-Kaserne in Nordhausen. Moiseenko aus Belarus hat das KZ Buchenwald überlebt.