Die Feier der Unionsfraktion zum 70. Geburtstag von Bundeskanzler Friedrich Merz wird ohne dessen Vorgängerin Angela Merkel stattfinden. Eine Sprecherin Merkels teilte mit, das der Eingang einer Einladung bisher „nicht verzeichnet“ sei. „Eine Teilnahme wäre Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wegen einer Auslandsreise aber ohnehin nicht möglich.“ Nach Angaben eines Sprechers der CDU/CSU-Fraktion soll Merkel wie alle anderen früheren Fraktionsvorsitzenden noch eingeladen werden.Merz hat am 11. November Geburtstag und ist dann der erste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer vor mehr als 60 Jahren, der über 70 ist. Die CDU/CSU-Fraktion richtet für ihn am Ehrentag im Protokollsaal des Reichstagsgebäudes einen Empfang aus. Die Einladungen an die Bundestagsabgeordneten wurden bereits verschickt, weitere sollen noch folgen. Unter anderen sollen die Ministerpräsidenten der Union, alle früheren Fraktionschefs und auch Familienmitglieder des Kanzlers eingeladen werden. Insgesamt sollen etwa 300 Gäste zu der Geburtstagsparty kommen.