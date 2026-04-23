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77 Jahre GrundgesetzBrötchen schmieren für die Demokratie

Lesezeit: 1 Min.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mi.) zusammen mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Schauspielerin Esther Schweins bei der Vorstellung der Initiative „Der Ehrentag“ im Schloss Bellevue.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mi.) zusammen mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Schauspielerin Esther Schweins bei der Vorstellung der Initiative „Der Ehrentag“ im Schloss Bellevue. Bernd von Jutrczenka/dpa
  • Bundespräsident Steinmeier stellt die Initiative „Der Ehrentag“ vor, um den Geburtstag des Grundgesetzes erstmals mit einem bundesweiten Mitmachtag zu feiern.
  • Die Aktion läuft vom 16. bis 31. Mai mit Schwerpunkt am Wochenende um den 23. Mai, bisher sind mehr als 2000 Aktionen geplant.
  • Bürgerinnen und Bürger können eigene Aktionen auf www.ehrentag.de eintragen, die Initiative wird von mehr als 60 prominenten Botschaftern wie Philipp Lahm unterstützt.
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Zum Jubiläum des Grundgesetzes soll es diesmal mehr als Reden geben. Bundespräsident Steinmeier stellt die Initiative „Der Ehrentag“ vor – und verrät, was er bei der bundesweiten Mitmach-Aktion vorhat.

Von Robert Roßmann, Berlin

Der Geburtstag des Grundgesetzes soll in diesem Jahr nicht nur in Reden gewürdigt, sondern erstmals auch mit einem bundesweiten Mitmach-Tag gefeiert werden. Demokratie sei „nicht nur Kopfsache“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bei der Vorstellung der Initiative „Der Ehrentag“. Sie brauche „Arme und Beine, braucht Menschen, die sich einmischen, die mitmachen“, jedes noch so kleine, noch so kurze Engagement sei wichtig. Er selbst mache mit „beim Frühjahrsputz in einem Sportverein, ich schmiere Brötchen bei einem Seniorentreff, ich helfe dem Deutschen Alpenverein beim Ausbessern von Wanderwegen und einiges andere mehr“.

Er wolle den Geburtstag der Verfassung „stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken, denn das Grundgesetz ist die Grundlage unserer Demokratie“, sagte Steinmeier. Das gehöre gefeiert – „am besten, indem wir etwas für das Miteinander in diesem Land tun, füreinander da sind, aktiv werden und Spaß dabei haben“.

Bereits mehr als 2000 Aktionen geplant

Die Aktion läuft vom 16. bis zum 31. Mai, Schwerpunkt ist das Wochenende um den 23. Mai – den Jahrestag des Grundgesetzes. Die Kampagne wird bereits von mehr als 450 Städten und Gemeinden unterstützt. Bundesweit sind schon über 2000 Aktionen geplant. Neben Vereinen, Organisationen und Unternehmen können auch alle Bürgerinnen und Bürger eigene Aktionen organisieren und sie auf www.ehrentag.de eintragen, um andere zum Mitmachen einzuladen. Auf der Internetseite kann man auch nach bereits geplanten Veranstaltungen in der eigenen Umgebung suchen.

Die Kampagne wird von mehr als 60 prominenten Botschafterinnen und Botschaftern unterstützt, unter ihnen der ehemalige Fußballnationalspieler Philipp Lahm und die Schauspielerin Esther Schweins. Die beiden nahmen am Donnerstag an der Vorstellung der Kampagne im Schloss Bellevue teil. Es war die letzte große Veranstaltung in dem Schloss, bevor es wegen einer umfassenden Sanierung für mehrere Jahre nicht mehr genutzt werden kann.

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