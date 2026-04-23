Der Geburtstag des Grundgesetzes soll in diesem Jahr nicht nur in Reden gewürdigt, sondern erstmals auch mit einem bundesweiten Mitmach-Tag gefeiert werden. Demokratie sei „nicht nur Kopfsache“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bei der Vorstellung der Initiative „Der Ehrentag“. Sie brauche „Arme und Beine, braucht Menschen, die sich einmischen, die mitmachen“, jedes noch so kleine, noch so kurze Engagement sei wichtig. Er selbst mache mit „beim Frühjahrsputz in einem Sportverein, ich schmiere Brötchen bei einem Seniorentreff, ich helfe dem Deutschen Alpenverein beim Ausbessern von Wanderwegen und einiges andere mehr“.

Er wolle den Geburtstag der Verfassung „stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken, denn das Grundgesetz ist die Grundlage unserer Demokratie“, sagte Steinmeier. Das gehöre gefeiert – „am besten, indem wir etwas für das Miteinander in diesem Land tun, füreinander da sind, aktiv werden und Spaß dabei haben“.

Bereits mehr als 2000 Aktionen geplant

Die Aktion läuft vom 16. bis zum 31. Mai, Schwerpunkt ist das Wochenende um den 23. Mai – den Jahrestag des Grundgesetzes. Die Kampagne wird bereits von mehr als 450 Städten und Gemeinden unterstützt. Bundesweit sind schon über 2000 Aktionen geplant. Neben Vereinen, Organisationen und Unternehmen können auch alle Bürgerinnen und Bürger eigene Aktionen organisieren und sie auf www.ehrentag.de eintragen, um andere zum Mitmachen einzuladen. Auf der Internetseite kann man auch nach bereits geplanten Veranstaltungen in der eigenen Umgebung suchen.

Die Kampagne wird von mehr als 60 prominenten Botschafterinnen und Botschaftern unterstützt, unter ihnen der ehemalige Fußballnationalspieler Philipp Lahm und die Schauspielerin Esther Schweins. Die beiden nahmen am Donnerstag an der Vorstellung der Kampagne im Schloss Bellevue teil. Es war die letzte große Veranstaltung in dem Schloss, bevor es wegen einer umfassenden Sanierung für mehrere Jahre nicht mehr genutzt werden kann.