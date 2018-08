2. August 2018, 18:49 Uhr Geburtshilfe "Hausgeburt? Ja, bist Du jetzt ganz verrückt geworden?"

"Ich bin halt hier die Dorfhebamme": Theres Waldmüller aus Pähl (r.) macht Hausgeburten, auch bei Familie Manow in Dießen am Ammersee.

Stress und Angst schaden ungeborenen Kindern. Hebammen geben Sicherheit und sorgen für eine leichtere Geburt - weshalb ihr Fehlen dramatische Folgen hat. Ein Besuch bei Geburtshelferinnen und Müttern.

Von Renate Meinhof

Hitze flirrt überm Land, über Weidebuckeln, auf denen das Fleckvieh grast, träge, gelassen und mit mistverklebten Schwänzen die Fliegen verscheuchend. Wenn man jetzt die Augen zukneift, die Geräusche des Autos ausblendet, den Güllewagen am Rand des Feldes, so könnte man meinen, auf diesen gewundenen Wegen des Alpenvorlandes direkt in eine Leinwand von Gabriele Münter hineinzufahren, Münter, die Malerin, die hier ganz in der Nähe lebte und arbeitete. Oberbayern. Die Berge, Seen wie Kristall, Geranienhäuser, der Duft nach Deftigem, der aus ...