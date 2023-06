Bei einer Geberkonferenz für den Sudan haben UN-Organisationen Zusagen von fast 1,5 Milliarden Dollar (1,37 Milliarden Euro) erhalten. Das teilte der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, am Montagabend mit. UN-Hilfsorganisationen hatten mehr als drei Milliarden Dollar gefordert, um den Menschen in dem von einem schweren Konflikt betroffenen Land in diesem Jahr zu helfen. 24,7 Millionen Menschen im Sudan - etwa die Hälfte der Bevölkerung - benötigen demnach humanitäre Hilfe. Bis 2024 will Deutschland 200 Millionen Euro für die Menschen im Sudan und in der umliegenden Region bereitstellen. "Die Kriegsparteien müssen Plünderungen beenden und sicheren Zugang ermöglichen", forderte Staatsministerin Katja Keul für die Bundesregierung. Die EU-Kommission sagte weitere 190 Millionen Euro zu.