Kaum ein anderes EU-Projekt hat in ganz Europa so viele Diskussionen ausgelöst, um kaum ein anderes wurde jahrelang so hart gerungen: Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas) war bereits im April 2024 in Brüssel beschlossen worden. Es geht um die größte Veränderung des europäischen Asylrechts seit Jahrzehnten. An diesem Freitag treten die verschärften Regeln in Kraft. Was ändert sich mit der Reform in Deutschland? Eine Übersicht.
Start der Geas-ReformWas die neuen EU-Asylregeln für Deutschland bedeuten
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Lager an Flughäfen, Haft, Umverteilung und schnellere Abschiebungen: Von diesem Freitag an gilt die größte EU-Asylreform seit 1983. Das schafft auch für Deutschland neue Fakten.
Von Markus Balser und Claudia Henzler, Berlin, München
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