GDL kündigt Streiks bei der Bahn an. Trotz eines Angebots der Deutschen Bahn von elf Prozent mehr Lohn wird die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in den Streik treten. Das teilten die GDL und die Deutsche Bahn mit. Wann die Lokführer streiken werden, ist noch unklar. Die Deutsche Bahn kritisiert das Vorhaben scharf. Zum Artikel

Linksfraktion im Bundestag löst sich am 6. Dezember auf. Die Abgeordneten beschlossen die Auflösung bei der heutigen Fraktionssitzung. "Dieser Tag ist kein Grund zur Freude", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch vor Beginn der Sitzung. Dass sich eine Fraktion im Deutschen Bundestag während einer laufenden Legislaturperiode auflöst, hat es laut der Bundestagsverwaltung seit den 1960er-Jahren nicht mehr gegeben. Zum Artikel

Globale Missionen steigen weiter an. Kurz vor Beginn des Klimagipfels in Dubai hat das UN-Klimasekretariat in Bonn die Pläne der Mitgliedsstaaten zur Emissionsreduktion untersucht. Das Ergebnis: Selbst wenn die Staaten ihre Pläne umsetzen, sinkt der Ausstoß nicht, sondern steigt weiter an. Im Jahr 2030 käme die Welt auf Emissionen von 51,6 Gigatonnen Treibhausgasen. Das wären fast neun Prozent mehr als 2010. Zum Artikel

Pistorius: EU wird Versprechen an Kiew nicht halten können. Verteidigungsminister Pistorius verkündet, dass der EU die Lieferung von einer Million Granaten an die Ukraine bis zum März 2024 nicht gelingen wird. Bisher ist nicht einmal ein Drittel der Geschosse in der Ukraine angekommen. Es gibt erhebliche Nachschubprobleme in der Rüstungsindustrie. Zum Liveblog

Alles Wichtige zum Krieg in Nahost

Biden verlangt von Israel, Krankenhäuser in Gaza zu schützen. Der US-Präsident äußert die "Hoffnung und Erwartung", dass Israels Streitkräfte rund um Kliniken Rücksicht auf Zivilisten nehmen. Die Armee dagegen will beweisen, dass die Hamas unter Krankenhäusern Geiseln festhielt. Zum Artikel

Mindestens 42 Journalistinnen und Journalisten seit Kriegsbeginn getötet. Jeden Tag stirbt bislang mindestens ein Journalist im Krieg in Nahost, berichtet das Committee to Protect Journalists. Es ist der tödlichste Krieg für Medienschaffende seit mehr als 30 Jahren. Bei den Opfern handelt es sich größtenteils um palästinensische Journalisten, die bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet wurden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: