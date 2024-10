Bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe in der Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Zudem seien Dutzende Menschen verletzt worden, teilte das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Die Menschen befanden sich demnach in einem ehemaligen Schulgebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Militär teilte später mit, man habe eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in der Gegend von Deir al-Balah angegriffen. Diese habe sich in dem Gebäude der ehemaligen Schule befunden. Aus dem Gebäude heraus seien Anschläge gegen israelische Streitkräfte und den Staat Israel geplant und ausgeführt worden. Laut Armee wurden zuvor Maßnahmen ergriffen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern. Auch Israels Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.