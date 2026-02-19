Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf sieht Anzeichen für „ethnische Säuberungen“ in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. „Verstärkte Angriffe, die systematische Zerstörung ganzer Stadtteile und die Verweigerung humanitärer Hilfe zielt offenbar auf eine dauerhafte demografische Veränderung im Gazastreifen ab“, heißt es in dem Bericht. „Zusammen mit den Zwangsumsiedlungen, die offenbar auf eine dauerhafte Vertreibung abzielen, gibt dies Anlass zu Besorgnis über ethnische Säuberungen im Gazastreifen und im Westjordanland.“

Weiter heißt es in dem vom UN-Menschenrechtsrat angeforderten Bericht, dass im Zeitraum November 2024 bis Ende Oktober 2025 mindestens 463 Menschen im Gazastreifen verhungert seien, darunter 157 Kinder. „Jede Anwendung von Hunger als Kriegsmittel gegen die Zivilbevölkerung stellt ein Kriegsverbrechen dar“, heißt es.

Im besetzten Westjordanland einschließlich Ostjerusalem setzten israelische Sicherheitskräfte rechtswidrig Gewalt ein, heißt es in dem Bericht weiter. Menschen seien willkürlich verhaftet, in der Haft gefoltert und misshandelt worden, zudem würden ihre Häuser zerstört, um „das palästinensische Volk im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, systematisch zu diskriminieren, zu unterdrücken, zu kontrollieren und zu beherrschen“.

Vergangenen Oktober trat der US-Plan für ein Ende des Krieges in Gaza mit einer Waffenruhe in Kraft. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden, die von der islamistischen Hamas kontrolliert werden, sind seitdem bei israelischen Angriffen mehr als 1500 Menschen getötet worden. Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 sind es diesen Angaben zufolge mehr als 70 000 Tote gewesen. Die Angriffe folgten auf den Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, als Terroristen aus dem Gazastreifen mehr als 1200 Menschen in Israel töteten und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Israel kritisiert den Bericht scharf

Israel wirft dem UN-Menschenrechtsrat seit Langem Voreingenommenheit vor. Um eine Stellungnahme zu dem Bericht gebeten teilte die israelische Vertretung in Genf auf Nachfrage mit: „Das Büro des Hochkommissars (für Menschenrechte) betreibt eine bösartige Kampagne der Dämonisierung und Desinformation gegen den Staat Israel.“ Es arbeite mit Experten zusammen, die Hetze verbreiteten, und besitze deshalb keine Glaubwürdigkeit.