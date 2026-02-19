Zum Hauptinhalt springen

NahostUN-Bericht: Anzeichen für „ethnische Säuberungen“ im Gazastreifen

Lesezeit: 1 Min.

Viele Palästineser leben derzeit in Zeltlagern, nachdem sie von der israelischen Armee vertrieben oder ihre Häuser bei Angriffen zerstört wurden.
Viele Palästineser leben derzeit in Zeltlagern, nachdem sie von der israelischen Armee vertrieben oder ihre Häuser bei Angriffen zerstört wurden. (Foto: Bashar Taleb/AFP)
  • Das UN-Menschenrechtsbüro sieht Anzeichen für „ethnische Säuberungen" im Gazastreifen durch systematische Zerstörung ganzer Stadtteile und Zwangsumsiedlungen von Palästinensern.
  • Laut UN-Bericht sind im Zeitraum November 2024 bis Ende Oktober 2025 mindestens 463 Menschen im Gazastreifen verhungert, darunter 157 Kinder.
  • Israel kritisiert den UN-Bericht scharf und spricht von einer „bösartigen Kampagne der Dämonisierung und Desinformation“ gegen den Staat Israel.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Darauf würden die systematische Zerstörung ganzer Stadtteile, die Verweigerung humanitärer Hilfe sowie Zwangsumsiedelungen von Palästinensern hindeuten. Israel spricht von einer „bösartigen Kampagne“.

Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf sieht Anzeichen für „ethnische Säuberungen“ in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. „Verstärkte Angriffe, die systematische Zerstörung ganzer Stadtteile und die Verweigerung humanitärer Hilfe zielt offenbar auf eine dauerhafte demografische Veränderung im Gazastreifen ab“, heißt es in dem Bericht. „Zusammen mit den Zwangsumsiedlungen, die offenbar auf eine dauerhafte Vertreibung abzielen, gibt dies Anlass zu Besorgnis über ethnische Säuberungen im Gazastreifen und im Westjordanland.“

Weiter heißt es in dem vom UN-Menschenrechtsrat angeforderten Bericht, dass im Zeitraum November 2024 bis Ende Oktober 2025  mindestens 463 Menschen im Gazastreifen verhungert seien, darunter 157 Kinder. „Jede Anwendung von Hunger als Kriegsmittel gegen die Zivilbevölkerung stellt ein Kriegsverbrechen dar“, heißt es.

Im besetzten Westjordanland einschließlich Ostjerusalem setzten israelische Sicherheitskräfte rechtswidrig Gewalt ein, heißt es in dem Bericht weiter. Menschen seien willkürlich verhaftet, in der Haft gefoltert und misshandelt worden, zudem würden ihre Häuser zerstört, um „das palästinensische Volk im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, systematisch zu diskriminieren, zu unterdrücken, zu kontrollieren und zu beherrschen“.

Vergangenen Oktober trat der US-Plan für ein Ende des Krieges in Gaza mit einer Waffenruhe in Kraft. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden, die von der islamistischen Hamas kontrolliert werden, sind seitdem bei israelischen Angriffen mehr als 1500 Menschen getötet worden. Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 sind es diesen Angaben zufolge mehr als 70 000 Tote gewesen. Die Angriffe folgten auf den Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, als Terroristen aus dem Gazastreifen mehr als 1200 Menschen in Israel töteten und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Israel kritisiert den Bericht scharf

Israel wirft dem UN-Menschenrechtsrat seit Langem Voreingenommenheit vor. Um eine Stellungnahme zu dem Bericht gebeten teilte die israelische Vertretung in Genf auf Nachfrage mit: „Das Büro des Hochkommissars (für Menschenrechte) betreibt eine bösartige Kampagne der Dämonisierung und Desinformation gegen den Staat Israel.“ Es arbeite mit Experten zusammen, die Hetze verbreiteten, und besitze deshalb keine Glaubwürdigkeit.

© SZ/dpa/amsc - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Neue Studie
:Wahrscheinlich mehr als 100 000 Kriegstote in Gaza

Eine neue Studie belegt, dass im Gazastreifen mehr Menschen getötet wurden, als bisher angenommen. Die Forscher sehen Parallelen zu historischen Genoziden.

SZ PlusVon Leonard Scharfenberg

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite