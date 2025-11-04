Die US-Regierung hat mehreren Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats einen Entwurf für eine Resolution zukommen lassen, in der das Mandat der „Internationalen Stabilisierungstruppe“ (ISF) für den Gazastreifen festgelegt werden soll.
Vereinte NationenUSA werben für UN-Mandat der Gaza-Sicherheitstruppe
Lesezeit: 2 Min.
Die Trump-Regierung verhandelt im Sicherheitsrat über den Auftrag internationaler Soldaten, die Gaza stabilisieren und die Hamas entwaffnen sollen. Vor allem die Vetomächte Russland und China müssen überzeugt werden.
Von Matthias Kolb
Nahost:Lässt sich die Hamas entwaffnen?
Die palästinensische Terrorgruppe soll ihre Waffen abgeben, fordert der US-Friedensplan. Aber ist das realistisch? Ein Blick auf ähnliche Momente der Geschichte – in Nordirland, Kolumbien und Uganda.
Lesen Sie mehr zum Thema