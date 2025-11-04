Zum Hauptinhalt springen

Vereinte NationenUSA werben für UN-Mandat der Gaza-Sicherheitstruppe

Lesezeit: 2 Min.

Eines der Schilder, die im Gazastreifen die „gelbe Linie“ markieren, hinter der die von Israel kontrollierten Gebiete liegen.
Eines der Schilder, die im Gazastreifen die „gelbe Linie“ markieren, hinter der die von Israel kontrollierten Gebiete liegen. (Foto: BASHAR TALEB/AFP)

Die Trump-Regierung verhandelt im Sicherheitsrat über den Auftrag internationaler Soldaten, die Gaza stabilisieren und die Hamas entwaffnen sollen. Vor allem die Vetomächte Russland und China müssen überzeugt werden.

Von Matthias Kolb

Die US-Regierung hat mehreren Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats einen Entwurf für eine Resolution zukommen lassen, in der das Mandat der „Internationalen Stabilisierungstruppe“ (ISF) für den Gazastreifen festgelegt werden soll.

Nahost
:Lässt sich die Hamas entwaffnen?

Die palästinensische Terrorgruppe soll ihre Waffen abgeben, fordert der US-Friedensplan. Aber ist das realistisch? Ein Blick auf ähnliche Momente der Geschichte – in Nordirland, Kolumbien und Uganda.

SZ PlusVon David Kulessa

