Die Trump-Regierung verhandelt im Sicherheitsrat über den Auftrag internationaler Soldaten, die Gaza stabilisieren und die Hamas entwaffnen sollen. Vor allem die Vetomächte Russland und China müssen überzeugt werden.

Die US-Regierung hat mehreren Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats einen Entwurf für eine Resolution zukommen lassen, in der das Mandat der „Internationalen Stabilisierungstruppe“ (ISF) für den Gazastreifen festgelegt werden soll.