Am Flughafen von Johannesburg werden in den kommenden Tagen reihenweise Flugzeuge mit wichtigen Gästen aus aller Welt erwartet. Südafrikas größte Stadt ist am Wochenende Gastgeber des G-20-Gipfels, der zum ersten Mal in Afrika stattfindet. Doch weit mehr als der anstehende Gipfel bewegen zwei Flüge das Land, die bereits in Johannesburg gelandet sind. Ohne Politprominenz an Bord, aber mit insgesamt mehr als 300 Palästinensern aus dem Gazastreifen, die beim Einsteigen offenbar keine Ahnung hatten, dass das Ziel ihrer Reise Südafrika sein würde.