PalästinenserRätselhafte Charterflüge nach Südafrika

Lesezeit: 4 Min.

Dieses Foto veröffentlichte die palästinensische Botschafterin in Südafrika, Hanan Jarrar (Mitte). Ihren Angaben zufolge zeigt es sie mit aus Gaza Ausgereisten in einem Flugzeug in Johannesburg.
Dieses Foto veröffentlichte die palästinensische Botschafterin in Südafrika, Hanan Jarrar (Mitte). Ihren Angaben zufolge zeigt es sie mit aus Gaza Ausgereisten in einem Flugzeug in Johannesburg.

Mehr als 300 Palästinenser sind in den vergangenen Wochen nach Johannesburg ausgereist. Eine undurchsichtige Firma in Israel hat das offenbar organisiert. Hilfsorganisationen erheben gegen diese nun schwere Vorwürfe – und auch gegen die Regierung in Jerusalem.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

Am Flughafen von Johannesburg werden in den kommenden Tagen reihenweise Flugzeuge mit wichtigen Gästen aus aller Welt erwartet. Südafrikas größte Stadt ist am Wochenende Gastgeber des G-20-Gipfels, der zum ersten Mal in Afrika stattfindet. Doch weit mehr als der anstehende Gipfel bewegen zwei Flüge das Land, die bereits in Johannesburg gelandet sind. Ohne Politprominenz an Bord, aber mit insgesamt mehr als 300 Palästinensern aus dem Gazastreifen, die beim Einsteigen offenbar keine Ahnung hatten, dass das Ziel ihrer Reise Südafrika sein würde.

