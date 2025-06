Im Gazastreifen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 51 auf Hilfslieferungen wartende Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. Zudem seien 200 Menschen verletzt worden, als sie in Chan Junis im Süden des Gazastreifens auf Lastwagen mit Hilfsgütern gewartet hätten, teilte die Behörde am Dienstag mit. Zwanzig der Verletzten seien in kritischem Zustand. Augenzeugen berichteten, israelische Panzer hätten auf Tausende Menschen gefeuert, die entlang der Hauptstraße im Osten von Chan Junis auf die Hilfstransporter gewartet hätten. Das israelische Militär gab zunächst keinen Kommentar dazu ab. Bei früheren Vorfällen hatte es eingeräumt, Truppen hätten in der Nähe von Hilfsstationen das Feuer eröffnet. Es machte Provokationen von Extremisten dafür verantwortlich.