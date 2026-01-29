Zum Hauptinhalt springen

GazastreifenRecherche nur unter Aufsicht

Lesezeit: 3 Min.

Ein Mädchen nimmt in einem Flüchtlingslager in Gaza-Stadt inmitten von Trümmern Wäsche ab. Ausländische Medien sind für solche Bilder auf lokale Mitarbeiter angewiesen.
Ein Mädchen nimmt in einem Flüchtlingslager in Gaza-Stadt inmitten von Trümmern Wäsche ab. Ausländische Medien sind für solche Bilder auf lokale Mitarbeiter angewiesen. (Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP)

Internationale Journalisten dürfen immer noch nicht unabhängig in den Gazastreifen einreisen. Israels höchstes Gericht vertagt seine Entscheidung über die Zugangssperre, macht der Regierung aber einen Vorschlag.

Von Kristiana Ludwig, Berlin

Seit Oktober herrscht Waffenruhe im Gazastreifen. Brüchig zwar, immer wieder gibt es Gefechte, Hamas-Funktionäre und auch viele Zivilisten wurden getötet. Aber die großen Bombardierungen, der Stopp sämtlicher Lebensmitteleinfuhren, die Gefangenschaft der israelischen Geiseln – all dies ist vorbei. Und trotzdem dürfen nach wie vor keine Journalisten aus dem Ausland den Gazastreifen betreten. Die israelische Regierung untersagt das seit Beginn des Krieges vor mehr als zwei Jahren.

