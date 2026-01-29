Seit Oktober herrscht Waffenruhe im Gazastreifen. Brüchig zwar, immer wieder gibt es Gefechte, Hamas-Funktionäre und auch viele Zivilisten wurden getötet. Aber die großen Bombardierungen, der Stopp sämtlicher Lebensmitteleinfuhren, die Gefangenschaft der israelischen Geiseln – all dies ist vorbei. Und trotzdem dürfen nach wie vor keine Journalisten aus dem Ausland den Gazastreifen betreten. Die israelische Regierung untersagt das seit Beginn des Krieges vor mehr als zwei Jahren.