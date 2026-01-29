Seit Oktober herrscht Waffenruhe im Gazastreifen. Brüchig zwar, immer wieder gibt es Gefechte, Hamas-Funktionäre und auch viele Zivilisten wurden getötet. Aber die großen Bombardierungen, der Stopp sämtlicher Lebensmitteleinfuhren, die Gefangenschaft der israelischen Geiseln – all dies ist vorbei. Und trotzdem dürfen nach wie vor keine Journalisten aus dem Ausland den Gazastreifen betreten. Die israelische Regierung untersagt das seit Beginn des Krieges vor mehr als zwei Jahren.
GazastreifenRecherche nur unter Aufsicht
Lesezeit: 3 Min.
Internationale Journalisten dürfen immer noch nicht unabhängig in den Gazastreifen einreisen. Israels höchstes Gericht vertagt seine Entscheidung über die Zugangssperre, macht der Regierung aber einen Vorschlag.
Von Kristiana Ludwig, Berlin
