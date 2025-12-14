Die Hamas sieht durch die gezielte Tötung des ranghohen Kommandeurs Raed Saed durch Israel die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gefahr. Der Anführer der radikal-islamischen Palästinenserorganisation im Gazastreifen, Chalil al-Haja, forderte die internationalen Vermittler und US-Präsident Donald Trump am Sonntag auf, „darauf hinzuarbeiten, Israel zur Einhaltung des Waffenstillstands zu verpflichten“. Mit Saed wurde seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober das ranghöchste Hamas-Mitglied gezielt getötet. Nach israelischen Angaben war Saed einer der Drahtzieher des Angriffs der Hamas und anderer Islamisten auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem knapp 1200 Menschen starben und 251 Geiseln nach Gaza verschleppt worden waren.