Israel hat seine Angriffe im Gazastreifen verstärkt: Einwohner im Norden des Palästinensergebiets berichteten von den schwersten Bombardierungen und Artillerie-Angriffen seit Wochen. Israelische Panzer seien in der Nacht zum Montag in den Vorort Seitun von Gaza-Stadt vorgestoßen und hätten Gebiete unter Beschuss genommen, sagten betroffene Palästinenser. Flugzeuge hätten mindestens vier Schulen attackiert. Zuvor seien Hunderte Familien aufgefordert worden, die Gebäude zu verlassen. Auch aus dem Süden wurde Beschuss gemeldet. Nach Angaben medizinischer Einrichtungen im Gazastreifen wurden bei den Angriffen in dem Küstengebiet mindestens 38 Menschen getötet, davon zehn Menschen in Seitun. Das israelische Militär erklärte, es seien Kommandozentren von Extremisten angegriffen worden. Die Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe verharrten in gegenseitiger Blockade.