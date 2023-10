Von Bernd Dörries und Dunja Ramadan

Sie wollten nur ein paar Tage bleiben, um ihre Verwandten zu besuchen. Nun stecken deutsche Staatsbürger in Gaza fest, laut dem Auswärtigen Amt eine niedrige dreistellige Zahl. Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober mit mehr als 1400 Toten in Israel und den seitdem erfolgenden Gegenangriffen der israelischen Armee lebt die Zivilbevölkerung in Gaza im Ausnahmezustand, ohne Strom, Wasser und Treibstoff. Israels Premier Benjamin Netanjahu ordnete die totale Abschottung des dichtbesiedelten Küstenstreifens an. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen. Dort stecken nun auch 10 000 Ausländer fest.