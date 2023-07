Palästinensische Flüchtlinge:Der Preis für ein Leben in Würde

Von Peter Münch, Khan Junis

Über Whatsapp schickt er als Erstes ein Foto: zwei junge Männer in einer Shisha-Bar in Istanbul, Arm in Arm, lächelnd. "Wir haben das als Erinnerung aufgenommen, bevor ich beschloss, nach Europa zu gehen. Für den Fall, dass ich unterwegs sterbe", schreibt Osama Abu Khater. "Und dann ist das Gegenteil passiert von dem, was ich erwartet hatte."