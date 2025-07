Mehr als hundert Organisationen warnen vor einer „Massenhungersnot“ im Gazastreifen, sogar ihre Mitarbeiter seien davon betroffen. Sie fordern von Israel, die Blockade von Hilfsgütern sofort zu beenden.

Von Katharina Erschov

Verheerend. So wird die Lage in Gaza nach Einschätzung von mehr als hundert internationalen Hilfsorganisationen bewertet. Mit drastischen Worten beschreiben sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell die Zustände, die sich dort vor den Augen vieler lokaler Mitarbeitenden abspielen: „Da die Vorräte nun vollständig aufgebraucht sind, müssen humanitäre Organisationen mitansehen, wie ihre eigenen Kollegen und Partner vor ihren Augen dahinsiechen“, heißt es in ihrer Erklärung. Zu den Unterzeichnern gehören etwa Ärzte ohne Grenzen, Oxfam, Save the Children und die Welthungerhilfe.