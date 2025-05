Am Montag sollten die ersten Laster rollen, endlich genug Hilfe für die Palästinenser bringen. Eine neue US-Organisation mit dem hoffnungsvollen Namen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) hatte versprochen, mit der Essensausgabe zu beginnen, und am Ende der Woche Tausende Palästinenser zu versorgen. So hatten es Israel und die USA entschieden, die zusammen die Vereinten Nationen und andere große Hilfsorganisationen aus Gaza verdrängen wollten.

Der Start verlief dann etwas anders als geplant, Laster rollten bis zum frühen Nachmittag erst einmal keine. Dafür teilte Jake Wood, der Chef der GHF, mit, dass ihm in letzter Minute Zweifel an der Mission seiner Organisation gekommen seien, weshalb er seine Position aufgebe.

Der ehemalige US-Marinesoldat Jake Wood (Archivbild von 2021) hat die Geschäftsführung der Gaza Humanitarian Foundation nach zwei Monaten abgegeben. (Foto: ASTRID STAWIARZ/Getty Images via AFP)

Die GHF sei nicht in der Lage, „die humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit strikt einzuhalten“. Wood bestätigte damit, was seiner ehemaligen Organisation in den wenigen Wochen ihres Bestehens vorgeworfen wurde: dass sie weder die Mittel noch das Wissen habe, um den Gazastreifen mit Hilfe zu versorgen. Und mehr noch: dass ihre Pläne womöglich gegen das Völkerrecht verstoßen könnten.

Private Sicherheitsfirmen sollen die Verteilung kontrollieren

Anfang Mai hatten die USA und Israel angekündigt, dass sie die Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen neu organisieren wollten, ohne die Vereinten Nationen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Israel den Gazastreifen bereits zwei Monate unter eine Totalblockade gestellt. „Präsident Trump möchte, dass die Lebensmittel im Gazastreifen sicher und effizient verteilt werden, sodass die Hamas nicht in der Lage sein wird, die Hilfe in die Hände zu bekommen“, sagte Mike Huckabee, der US-Botschafter in Jerusalem.

Die Vereinten Nationen entgegneten, es sei keinesfalls erwiesen, dass die Hamas in großem Umfang Hilfsgüter stehle. Israel hatte von mehreren Hundert Millionen Dollar gesprochen, die die Hamas aus dem Weiterverkauf von Lebensmittel erziele. Belege dafür gibt es bisher nicht.

Von nun an aber, so die USA und Israel Anfang Mai, solle die Verteilung mit der Hilfe privater Sicherheitsfirmen kontrolliert werden, überwiegend aus den USA. Viele von ihnen werden von ehemaligen Elitesoldaten oder CIA-Mitarbeitern geleitet, die wenig bis keine Erfahrung im humanitären Bereich haben. Die Finanzierung blieb intransparent, die GHF will 100 Millionen Euro von einem Land in Westeuropa bekommen haben, sagt aber nicht, um welches es sich handelt.

Israel bestreitet jede finanzielle Unterstützung und verkauft die Idee des GHF als eine amerikanische. Eine Recherche der New York Times zeigte aber, dass einflussreiche israelische Militärvertreter und Tech-Investoren bereits Ende 2023 über ein eigenes Hilfskonzept zu diskutieren begannen. Wohl auch im Hinblick auf wirtschaftliche Interessen. Die israelische Zeitung Haaretz kommentiert: „Viele im Verteidigungsministerium vermuten, dass persönliche und finanzielle Motive hinter der Operation stehen, da es an Transparenz mangelt und die offiziellen Aufsichtsgremien ausgeschlossen sind.“

Kritiker sehen den Versuch, die Palästinenser aus dem Land zu drängen

In den vergangenen Wochen wurden konkrete Planungen bekannt gegeben, die neu gründete Gaza Humanitarian Foundation sollte an vier Zentren im Süden des Gazastreifens Hilfsgüter für Palästinenser verteilen lassen. Zugang sollte es nur für ein Familienmitglied geben, das sich anhand biometrischer Daten registrieren lassen sollte – und dann Kisten mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln in Empfang nehmen könnte, die für mehrere Tage reichen sollten. Andere Ankündigungen sprachen von 300 Millionen Mahlzeiten, die in 90 Tagen verteilt werden sollten.

Wie genau das laufen soll, blieb stets unklar. Denn die Stiftung wollte zwar US-amerikanische Sicherheitsfirmen unter Vertrag nehmen, deren bewaffnete Söldner die Zentren sichern. Die Hilfsgüter bringen und verteilen sollten aber offenbar private Hilfsorganisationen. Die sagten jedoch alle ab: Was vor allem daran lag, dass die Lage der vier Zentren im Süden des Gazastreifens für viele Palästinenser bedeuten würde, dass sie sich entweder permanent in den Süden begeben müssten. Oder zu verhungern drohten.

Kritiker des Plans sehen darin den Versuch, einen Großteil der 2,2 Millionen Palästinenser im Süden zu konzentrieren. Oder aus dem Land zu drängen. Die Washington Post berichtet, es gebe Pläne für „Humanitäre Übergangszonen“, in denen die Palästinenser untergebracht werden sollen. In einem nicht näher spezifizierten Zeitraum sollten zunächst nur 300 000 Palästinenser versorgt werden. Die Times of Israel berichtet, dass die israelische Regierung „hofft, dass einige Länder beginnen werden, Palästinenser aufzunehmen, was dazu beitragen würde, die Diskrepanz zwischen der ursprünglichen Kapazität der Hilfsinitiative und der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens zu verringern“. Sprich: Je weniger Hilfe Gaza erreicht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Palästinenser Gaza verlassen wollen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass der Krieg im Gazastreifen erst enden würde, wenn Israel das gesamte Gebiet besetzt habe – und dass er den Plan von US-Präsident Donald Trump ausführen werde. Der wollte aus Gaza eine Riviera machen, mit Luxusimmobilien und ohne Palästinenser. Israel und die USA haben in den vergangenen Monaten Länder wie Sudan und Libyen gebeten, Flüchtlinge aufzunehmen. Die aber wollen sich nicht an einer aus ihrer Sicht erzwungenen Vertreibung beteiligen.

Das mag auch für den Rücktritt von GHF-Chef Wood ein Motiv gewesen sein. In seiner letzten Stellungnahme appellierte er an Israel, „die Bereitstellung von Hilfsgütern für den Gazastreifen durch alle Mechanismen erheblich auszuweiten“.