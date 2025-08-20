Mehr als 15 bewaffnete Palästinenser haben laut Israels Militär am Mittwoch eine Armeestellung im südlichen Gazastreifen angegriffen. Sie hätten im Bereich Chan Junis auf die Soldaten geschossen und Panzerabwehrraketen eingesetzt. Einige seien in den Posten eingedrungen. Die Soldaten hätten das Feuer erwidert und in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe zehn Angreifer getötet, die aus mehrerenTunnelschächten gekommen seien. Drei Soldaten seien verletzt worden. Laut israelischen Medien sollten vermutlich Soldaten entführt werden. Der militärische Hamas-Arm reklamierte den Angriff für sich. Man habe Panzer und Gebäude mit Sprengsätzen, Panzerabwehrraketen und Handgranaten angegriffen, teilte die islamistischen Terrororganisation mit. Ein Angreifer habe sich inmitten von Soldaten in die Luft gesprengt und dabei Verluste verursacht. Die Kassam-Brigaden bekräftigen, dass solche Einsätze so lange andauern werden, bis die Besatzung endet und unser Volk Freiheit erlangt“, teilte Hamas weiter mit.