Von Paul-Anton Krüger, Rafah/Beirut

Der Weg von Annalena Baerbock zum Gazastreifen ist gesäumt von Lastwagen, beladen mit Hilfsgütern. Sie stehen in al-Arisch, wo die Außenministerin am Dienstagnachmittag gelandet ist nach ihren Gesprächen mit Ägyptens Außenminister Samih Schukri in der neuen Verwaltungshauptstadt. Und an der sechsspurigen Straße, die nach Rafah führt, dem Grenzübergang in das Palästinensergebiet. Hunderte Sattelschlepper parken auf dem Weg durch die Wüste, links, rechts, auf dem Mittelstreifen. Beladen sind sie mit Mehlsäcken, Wasserflaschen, Schlafsäcken, Zeltplanen - allem, was den Menschen im Gazastreifen helfen kann zu überleben.