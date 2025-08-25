Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben 19 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Laut Nasser-Krankenhaus wurden sie getroffen, als sie sich in der Klinik in Chan Junis aufhielten. Der Nachrichtenagentur AP zufolge ist eine ihrer freien Mitarbeiterinnen unter den Getöteten. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, ein freier Mitarbeiter sei getötet und ein Fotograf verletzt worden. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira teilte mit, ein Kameramann sei tödlich getroffen worden. Es war zunächst unklar, für wen der vierte getötete Journalist arbeitete. Der Fünfte war nach Angaben aus Gaza freier Mitarbeiter arabischer Medien. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge kamen bei dem Angriff auch Sanitäter zu Tode. Israels Armee teilte mit, es habe einen Angriff im Gebiet der Klinik gegeben. Generalstabschef Ejal Zamir habe eine vorläufige Untersuchung des Vorfalls angeordnet. Die Armee bedauere es, wenn Unbeteiligte zu Schaden kämen. Die Soldaten zielten nicht absichtlich auf Journalisten. Augenzeugen berichteten, es habe einen Angriff auf den vierten Stock im Empfangsgebäude des Nasser-Krankenhauses gegeben, in dem sich die Journalisten aufhielten. Als Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes zur Rettung eilten, habe es einen weiteren Angriff gegeben. Laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp zwei Jahren fast 200 Journalisten getötet, die meisten waren Palästinenser. Unterdessen hat Israels Generalstabschef dem TV-Sender Channel 13 zufolge erneut eindringlich vor Gefahren der geplanten Einnahme der Stadt Gaza gewarnt. Zamir habe gedrängt, einen Vermittlungsvorschlag über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge anzunehmen. Die Armee habe die Bedingungen für einen Geisel-Deal geschaffen, nun liege es in den Händen von Premier Benjamin Netanjahu.