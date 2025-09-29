Zum Hauptinhalt springen

Internationale Palästina-AktivistenItalien sorgt sich um Gaza-Flottille

Lesezeit: 3 Min.

Einige der 51 Schiffe, die zur internationalen Gaza-Flottille gehören, in der Nähe der griechischen Insel Koufonisi.
Einige der 51 Schiffe, die zur internationalen Gaza-Flottille gehören, in der Nähe der griechischen Insel Koufonisi. (Foto: Stefanos Rapanis/REUTERS)

Die 51 Segelschiffe der Gaza-Flottille nähern sich der israelischen Seeblockade. An Bord: Greta Thunberg und italienische Abgeordnete. Politik und Kirche in Rom wollen eine Eskalation abwenden. Die nächsten 48 Stunden gelten als kritisch.

Von Marc Beise, Rom

Die italienischen Regierungspolitiker sind in Zugzwang. Zwar halten die Mitglieder der rechtsgerichteten Koalition nichts von dem Projekt linksgerichteter internationaler Aktivisten um die Schwedin Greta Thunberg, auf eigene Faust Hilfsgüter zu den hungernden Palästinensern zu bringen. Dennoch sieht die Regierung von Giorgia Meloni die Notwendigkeit, für die Sicherheit auch ihrer Staatsbürger zu sorgen; an Bord der 51 zum Teil sehr kleinen Boote sind auch italienische Parlamentarier.

