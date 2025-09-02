Zum Hauptinhalt springen

Vertreibung der Palästinenser„Ein phänomenaler Standort“

Lesezeit: 3 Min.

Kein Luxushotel weit und breit: Geflohene Palästinenser und Zerstörung an der Küste des Gazastreifens.
Kein Luxushotel weit und breit: Geflohene Palästinenser und Zerstörung an der Küste des Gazastreifens. (Foto: Rizek Abdeljawad/Imago)
  • Ein 38-Seiten-Plan sieht vor, Gaza mit bis zu 100 Milliarden Dollar in eine Mega-Ultra-AI-City mit Trump-Hotels und Elon-Musk-Zone umzuwandeln.
  • Die USA sollen über eine Treuhand die politische Kontrolle übernehmen, während alle Palästinenser ihre Häuser verlassen müssen.
  • Israelische Geschäftsleute und Mitarbeiter der Boston Consulting Group sollen den Plan entwickelt haben, dessen Umsetzung aber ungewiss ist.
Israelische Geschäftsleute und eine internationale Unternehmensberatung sollen einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens entwickelt haben. Mit Trump-Hotels und einer Elon-Musk-City. Ob er Wirklichkeit wird, ist eine andere Frage.

Von Bernd Dörries, Beirut

Es gibt einen „MBS-Ring“ und einen „MBZ-Ring“, große Straßen also, die mit den Abkürzungen der Herrscher von Saudi-Arabien und der Vereinigten Emirate versehen sind. Es gibt eine „Elon Musk smart manufacturing zone“ und natürlich das Prunkstück: „Gaza Trump Riviera & Inseln – Weltklasse-Resorts entlang der Küste und auf kleinen künstlichen Inseln“, die so aussehen sollen wie in Dubai, wo man ein großes Wohngebiet in Form einer Palme aufgeschüttet hat.

Krieg in Nahost
:Der General plant eine Offensive, die er für falsch hält

Israels Armeechef Eyal Zamir gilt als Hardliner. Ausgerechnet er warnte nun vor dem Angriff auf Gaza-Stadt, den ihm die Regierung von Benjamin Netanjahu befohlen hat.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig

