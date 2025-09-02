Israelische Geschäftsleute und eine internationale Unternehmensberatung sollen einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens entwickelt haben. Mit Trump-Hotels und einer Elon-Musk-City. Ob er Wirklichkeit wird, ist eine andere Frage.

Von Bernd Dörries, Beirut

Es gibt einen „MBS-Ring“ und einen „MBZ-Ring“, große Straßen also, die mit den Abkürzungen der Herrscher von Saudi-Arabien und der Vereinigten Emirate versehen sind. Es gibt eine „Elon Musk smart manufacturing zone“ und natürlich das Prunkstück: „Gaza Trump Riviera & Inseln – Weltklasse-Resorts entlang der Küste und auf kleinen künstlichen Inseln“, die so aussehen sollen wie in Dubai, wo man ein großes Wohngebiet in Form einer Palme aufgeschüttet hat.