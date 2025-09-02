Es gibt einen „MBS-Ring“ und einen „MBZ-Ring“, große Straßen also, die mit den Abkürzungen der Herrscher von Saudi-Arabien und der Vereinigten Emirate versehen sind. Es gibt eine „Elon Musk smart manufacturing zone“ und natürlich das Prunkstück: „Gaza Trump Riviera & Inseln – Weltklasse-Resorts entlang der Küste und auf kleinen künstlichen Inseln“, die so aussehen sollen wie in Dubai, wo man ein großes Wohngebiet in Form einer Palme aufgeschüttet hat.
Vertreibung der Palästinenser
- Ein 38-Seiten-Plan sieht vor, Gaza mit bis zu 100 Milliarden Dollar in eine Mega-Ultra-AI-City mit Trump-Hotels und Elon-Musk-Zone umzuwandeln.
- Die USA sollen über eine Treuhand die politische Kontrolle übernehmen, während alle Palästinenser ihre Häuser verlassen müssen.
- Israelische Geschäftsleute und Mitarbeiter der Boston Consulting Group sollen den Plan entwickelt haben, dessen Umsetzung aber ungewiss ist.
Israelische Geschäftsleute und eine internationale Unternehmensberatung sollen einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens entwickelt haben. Mit Trump-Hotels und einer Elon-Musk-City. Ob er Wirklichkeit wird, ist eine andere Frage.
Von Bernd Dörries, Beirut
