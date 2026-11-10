Die Vereinten Nationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen durch den bevorstehenden Winter. Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten, teilten die UN und die palästinensische Regierung am Montag bei einer Pressekonferenz in Ramallah mit.

84 Prozent der Bevölkerung seien in überfüllten Notunterkünften untergebracht, teilte die palästinensische Ministerin für soziale Entwicklung, Samah Hamad, mit. Mehr als 65 Prozent der Familien lebten demnach in Zelten und provisorischen Unterkünften.

Mehr als 370 000 Wohnungen seien beschädigt oder zerstört worden. Tausende Familien lebten weiterhin in rund 4000 einsturzgefährdeten Gebäuden, ohne eine sicherere Alternative zu haben. Zudem seien mehr als 65 000 Zelte und Notunterkünfte von Überschwemmungen bedroht oder bereits betroffen, sagte Hamad unter Berufung auf UN-Angaben.

Die Hilfsorganisation Save the Children erklärte am Montag, rund 70 000 Zelte und Notunterkünfte seien durch starke Regenfälle am vergangenen Wochenende überschwemmt worden. Insbesondere Familien mit Kindern seien in Not. Sie zündeten zum Kochen und Wärmen Müll und Plastik an.

Für Kinder sei zudem der Bedarf an warmer Winterkleidung aktuell nur zu einem Prozent gedeckt, sagte der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal. „Kinder zitterten vor Kälte, ohne Winterkleidung, und Familien haben die wenigen Habseligkeiten verloren, die ihnen noch geblieben waren. Das ist herzzerreißend – und es war vollkommen vorhersehbar.“ Von den rund 283 Millionen US-Dollar (253 Millionen Euro), die in diesem Jahr für die Winterhilfe in Gaza benötigt werden, seien bislang 60 Prozent nicht gedeckt.

Magdi Al-Omari, 28, durchquert das überschwemmte Zeltlager in Deir al-Balah. Foto: Abdel Kareem Hana/AP Photo

UN-Nothilfekoordinator Ramiz Alakbarov sprach von einer Krise, die durch menschliches Handeln verursacht worden sei. Israelische Einfuhrbeschränkungen hätten die Wintervorbereitungen behindert. Alakbarov forderte Israel auf, Beschränkungen für die Einfuhr dringend benötigter Hilfsgüter und Ausrüstung aufzuheben. Zudem müsse die Bevölkerung Zugang zu weiteren Gebieten erhalten, um in sicherere Unterkünfte umziehen zu können. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, sagte er.

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) schloss sich den Forderungen am Dienstag an und rief Israel dazu auf, unverzüglich Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen. „Lebensmittel, Unterkünfte, Reparaturmaterial, Medikamente und Heizmaterial werden dringendst benötigt und retten Leben“, sagte die Ministerin am Dienstag. „Die Menschen in Gaza brauchen dringend umfassende Hilfe.“

Das israelische Militär teilte mit, es habe in den vergangenen Monaten in Abstimmung mit dem Friedensrat und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, internationalen Organisationen und Geberländern einen Plan zur Vorbereitung auf den Winter vorangetrieben. Es seien bereits mehr als 91 000 Zelte sowie über 8200 Lastwagen mit Planen, Decken, Winterkleidung und weiteren Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht worden.

Mindestens 74 500 getötete Palästinenser seit Kriegsbeginn

Zudem seien unter anderem Projekte zur Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung vorangetrieben sowie die Lieferung von Impfstoffen, mobilen Kliniken, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung genehmigt worden. Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass diese Maßnahmen zum Wiederaufbau der Fähigkeiten terroristischer Organisationen missbraucht würden.

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74 500 Palästinenser getötet. Viele Experten gehen von weitaus mehr Toten aus.