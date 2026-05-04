Gaza geht das Geld aus. Und zwar wortwörtlich. Seit mehr als zweieinhalb Jahren kommt kein Bargeld mehr in das Gebiet. Die israelischen Schekel-Banknoten sind so abgenutzt, dass sie oft kaum mehr zu verwenden sind. Die Bank of Palestine hat zwar vor wenigen Wochen eine App herausgebracht, über die sich unkompliziert Geld überweisen lässt. Sie findet in Gaza viele Nutzerinnen und Nutzer. Doch immer, wenn das Internet mal wieder nicht funktioniert, liegt der Zahlungsverkehr lahm, so beschreiben es die Menschen vor Ort.