Gaza geht das Geld aus. Und zwar wortwörtlich. Seit mehr als zweieinhalb Jahren kommt kein Bargeld mehr in das Gebiet. Die israelischen Schekel-Banknoten sind so abgenutzt, dass sie oft kaum mehr zu verwenden sind. Die Bank of Palestine hat zwar vor wenigen Wochen eine App herausgebracht, über die sich unkompliziert Geld überweisen lässt. Sie findet in Gaza viele Nutzerinnen und Nutzer. Doch immer, wenn das Internet mal wieder nicht funktioniert, liegt der Zahlungsverkehr lahm, so beschreiben es die Menschen vor Ort.
NahostkonfliktAn Wiederaufbau ist in Gaza kaum zu denken
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Der Friedensprozess zwischen der Hamas und Israel stockt. Weil Israel nach wie vor zu wenige Waren und Hilfsgüter über die Grenze nach Gaza lässt, warnen Hilfsorganisationen vor dem Ausbruch von Krankheiten.
Von Leonard Scharfenberg, Tel Aviv
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