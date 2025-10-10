Zum Hauptinhalt springen

NahostkonfliktIn Gaza schweigen die Waffen

Am Freitag ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. In Khan Yunis machen sich Menschen auf den Weg zurück zu dem, was von ihrem Zuhause noch übrig ist.
Am Freitag ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. In Khan Yunis machen sich Menschen auf den Weg zurück zu dem, was von ihrem Zuhause noch übrig ist. (Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP)

Die israelische Armee beginnt mit ihrem Teilrückzug aus dem Küstenstreifen, laut Friedensplan muss als Nächstes die Hamas die Geiseln freilassen. Erste vertriebene Palästinenser kehren bereits in ihre zerstörten Wohngebiete zurück.

Von Reymer Klüver

Erstmals seit Monaten haben im Gazastreifen weitgehend die Waffen geschwiegen. Eine von den USA vermittelte Waffenruhe trat am Freitagmittag, Ortszeit, in Kraft. Israelische Armee-Einheiten zogen sich auf mit der Terrororganisation Hamas vereinbarte Positionen zurück. Arabische Fernsehsender zeigten Bilder, auf denen sich Tausende Palästinenser entlang der Küste von Süden des Küstengebiets in Richtung Norden in ihre völlig zerstörten Wohngebiete aufmachten. Vereinzelt wurde von palästinensischer Seite noch israelischer Beschuss gemeldet. Der Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten in Rafah soll kommende Woche in beide Richtungen wieder geöffnet werden. Nach übereinstimmenden Berichten hat Israel die Passage von 600 Lkw mit Hilfsgütern pro Tag zur Versorgung der Not leidenden Bevölkerung gestattet.

