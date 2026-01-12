Eine von Israel unterstützte palästinensische Miliz hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Hamas-Polizeioffizier im südlichen Gazastreifen getötet. Die Hamas machte für den Vorfall am Montag „israelische Kollaborateure“ verantwortlich. In einer Erklärung des von der Hamas geführten Innenministeriums heißt ‍es, Bewaffnete hätten aus einem vorbeifahrenden Auto das Feuer eröffnet und Mahmud Al-Astal getötet. Er war Leiter ‌der Kriminalpolizei in Chan Younis im Süden des Gebiets. Hussam Al-Astal, Anführer einer Hamas-feindlichen Gruppe, bekannte sich in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video zu der Tötung. ⁠Der Nachname Al-Astal, den er mit dem Getöteten teilt, ‌ist in diesem Teil des Gazastreifens verbreitet. Die Gruppe ist in einem unter israelischer Kontrolle stehenden Gebiet östlich von Chan Younis ansässig. „An alle, die mit der Hamas zusammenarbeiten: Euer Schicksal ist der Tod. ‍Der Tod kommt zu euch“, sagte er, gekleidet ‌in eine schwarze militärähnliche Uniform und mit einem Sturmgewehr in der Hand. Ein israelischer Militärvertreter erklärte, der Armee seien keine Einsätze in dem Gebiet bekannt.