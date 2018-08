7. August 2018, 18:50 Uhr Gaza Verhandlungen und Schüsse

Trotz diplomatischer Bemühungen, den Konflikt zu beenden, stocken die Gespräche. Immer mehr Details sickern durch.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Trotz diplomatischer Bemühungen gehen die Auseinandersetzungen am Gazastreifen weiter. Nach Schüssen auf Soldaten hat die israelische Armee am Dienstag zwei Palästinenser getötet, die nach Angaben der Hamas Mitglieder ihrer Kassam-Brigaden waren. Am Verhandlungstisch geht es unter Federführung Ägyptens und des UN-Nahostgesandten Nikolaj Mladenow zum einen darum, eine Verständigung zwischen der im Gazastreifen regierenden Hamas und der im Westjordanland agierenden Palästinensischen Autonomiebehörde zu finden, die von der Fatah dominiert wird. Zum anderen wird eine dauerhafte Vereinbarung zwischen Palästinensern und Israelis angestrebt, die zum Ende der seit 30. März andauernden Auseinandersetzungen mit bisher fast 160 Toten sowie zu einer Verbesserung der ökonomischen Lage im Gazastreifen führt.

Seit dem letzten Gazakrieg 2014 ist ein Großteil der Häuser beschädigt

Immer mehr Details sickern durch: In der ersten Phase soll sich die Hamas zu einem umfassenden Waffenstillstand bereit erklären. Außerdem sollen Proteste direkt am Zaun, die vor allem an Freitagen aufflammen, eingestellt werden. Im Gegenzug soll Israel wieder alle Waren in den Gazastreifen passieren lassen. Derzeit sind die Einfuhren von Treibstoff und Gas als Strafmaßnahme wegen der "Feuerdrachen" gestoppt, mit denen Militante israelisches Gebiet in Brand setzen. Ägypten will den Grenzübergang Rafah wieder dauerhaft öffnen. Außerdem soll die Fischereizone ausgeweitet werden.

In einer nächsten Phase sollen Gefangene ausgetauscht und Infrastrukturprojekte in Angriff genommen werden. Seit dem letzten Gazakrieg 2014 ist ein Großteil der Häuser beschädigt, es gibt nur wenige asphaltierte Straßen. Dann werden größere Projekte wie ein Hafen oder ein Flughafen angestrebt, wofür die internationale Gemeinschaft Geld zur Verfügung stellen soll. In einem letzten Schritt wird eine vollständige Aufhebung der Blockade durch Israel und Ägypten in Aussicht gestellt.

Der Plan ist auf fünf Jahre angelegt und beinhaltet finanzielle Unterstützung für die Bewohner des Gazastreifens. Derzeit sind 1,2 der zwei Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe des UN-Hilfswerks UNRWA angewiesen. Für scharfe Kritik von Seiten der Palästinenser sorgte eine am Wochenende veröffentlichte E-Mail von US-Nahostverhandler Jared Kushner, die aus dem Januar stammt. Darin fordert er die Auflösung der UNRWA und eine Aberkennung des Flüchtlingsstatus für fünf Millionen Palästinenser. Laut UNRWA-Definition sind jene Palästinenser Flüchtlinge, deren Wohnsitz am 15. Mai 1948, dem Tag der Staatsgründung Israels, in Palästina lag. Dieser Status gilt auch für ihre Nachkommen.

Am Sonntag beriet das israelische Sicherheitskabinett. Mehrfach wurden als Bedingung für Gespräche die Freilassung dreier israelischer Gefangener und die Übergabe der Überreste zweier Soldaten genannt. Im Gazastreifen diskutiert die Hamas-Führung die bisherigen Ergebnisse. Die Fatah des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, der zuletzt mit Regierungsumbildungen überrascht hat, fühlt sich zu wenig eingebunden und wirft der Hamas vor, kein Verhandlungsmandat zu haben. Die Ägypter schlugen vor, die Hamas soll die Macht im Gazastreifen binnen drei Monaten an Abbas' Behörde abgeben.