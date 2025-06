UN-Generalsekretär António Guterres fordert eine unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen Tötungen von Hilfe suchenden Menschen im Gazastreifen. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden, verlangte Guterres am Montag in New York. Israel habe als Besatzungsmacht die völkerrechtliche Verpflichtung, Hilfe für die Bevölkerung zuzulassen und zu ermöglichen. Nach Medienberichten hatten israelische Soldaten am Wochenende Menschen in Gaza getötet und verletzt, die bei der umstrittenen „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF) Lebensmittel abholen wollten. Israels Armee streitet ab, dass Soldaten „innerhalb oder nahe“ der Ausgabestellen das Feuer eröffnet hätten. Die UN hingegen kritisieren die Stiftung und werfen ihr vor, nicht nach humanitären Prinzipien wie der Neutralität zu handeln.