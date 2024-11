Bei einem israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben viele Menschen getötet worden. In der Stadt Beit Lahia seien beim Beschuss eines Hauses mindestens 17 Palästinenser ums Leben gekommen, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Nach Darstellung von Bewohnern der Stadt schlugen in das Haus zwei israelische Raketen ein. Das Gebäude sei dadurch völlig zerstört worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Erst am Sonntag sollen beim Bombardement eines fünfstöckigen Wohnhauses in Beit Lahia 72 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch diese Angaben aus dem abgeriegelten Küstengebiet ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär nahm dazu nicht Stellung.