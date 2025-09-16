Mit einer neuen Bodenoffensive in Gaza-Stadt will Israel die dort verbliebenen Hamas-Kämpfer schlagen. Bundesaußenminister Johann Wadephul kritisiert die Angriffe als „vollkommen falsche Richtung“.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Die israelische Armee hat in der Nacht zu Dienstag eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt gestartet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte, dass „eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen“ habe. Ein Armeevertreter erklärte, Bodentruppen seien weiter in Richtung Stadtzentrum vorgerückt. Ihr Ziel sei es, Hamas-Kämpfer dort „entscheidend zu schlagen“.