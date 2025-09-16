Die israelische Armee hat in der Nacht zu Dienstag eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt gestartet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte, dass „eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen“ habe. Ein Armeevertreter erklärte, Bodentruppen seien weiter in Richtung Stadtzentrum vorgerückt. Ihr Ziel sei es, Hamas-Kämpfer dort „entscheidend zu schlagen“.
Krieg in NahostIsraels Armee rückt in Gaza-Stadt vor
Mit einer neuen Bodenoffensive in Gaza-Stadt will Israel die dort verbliebenen Hamas-Kämpfer schlagen. Bundesaußenminister Johann Wadephul kritisiert die Angriffe als „vollkommen falsche Richtung“.
Israel hat mit den Angriffen auf Gaza-Stadt begonnen und eine Million Einwohner zur Flucht aufgefordert. Aber wohin sollen sie gehen? Es fehlen freie Flächen, Zelte, Wasser und Lebensmittel.
