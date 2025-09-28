Als sie den Lärm hörte, die Einschläge, die näher kamen, holte Um Haitam die Kinder aus dem Zelt und lief los; sie wusste selbst nicht, wohin. Sie sah israelische Drohnen und Quadcopter über sich, die Ziele ganz in ihrer Nähe angriffen. „Als die Angriffe begannen, waren die Männer unserer Gruppe gerade nicht da, einige suchten nach Wasser und Nahrung, andere nach einem sichereren Ort, an dem sie bleiben konnten“, erzählt Um Haitam in Sprachnachrichten aus Gaza-Stadt. „Wir Frauen wussten nicht, was wir tun sollten. Wegen der schweren, anhaltenden Bombardierungen flohen wir und ließen alles zurück, in der Hoffnung, einfach nur zu überleben.“

Sie verbrachte die letzten Nächte im Freien, in einer Gruppe von 15 Personen, davon die meisten Kinder. Als die Angriffe sich in andere Stadtteile verlagerten, holten sie, was sie tragen konnten, von dort, wo sie vorher lebten: die Zelte, ein paar Kleidungsstücke und Decken. Nun kommen die Angriffe wieder näher, sagt Um Haitam. „Wir wissen, dass es gefährlich ist und wir bedroht werden, aber wohin sollen wir gehen? Jeder Teil von Gaza ist gefährlich. Der Umzug in den Süden ist teuer, und wir haben einfach kein Geld dafür.“ Umgerechnet etwa 1000 US-Dollar kostet es gerade, einen kleinen Laster zu mieten, um das, was noch vom Leben bleibt, von Gaza-Stadt in den Süden zu bringen. Geld, das Hunderttausende Palästinenser nicht haben, die noch immer in Gaza-Stadt ausharren. Unter brutalen Bedingungen.

„Kinder müssen Amputationen ohne Betäubung erdulden“, sagt ein UN-Koordinator

Mitte August kündigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Offensive auf Gaza-Stadt an, um die „letzte Bastion“ der Hamas einzunehmen. Am 15. September drangen die Truppen ins Stadtzentrum vor. Nach israelischen Angaben wurden 700 000 Palästinenser vertrieben, viele von ihnen flüchteten in das Gebiet von al-Mawasi im Süden Gazas, das von Israel als humanitäre Zone ausgegeben, aber auch bombardiert wurde. Nach UN-Angaben starben am 19. September ein vierjähriger Junge und ein fünfjähriges Mädchen bei einem Angriff auf das Zelt, in dem sie sich aufhielten.

„Die Kinder in Gaza werden bombardiert, verstümmelt, ausgehungert, lebendig verbrannt, unter den Trümmern ihrer Häuser begraben, von ihren Eltern getrennt ... Sie suchen in den Trümmern nach Nahrung und müssen Amputationen ohne Betäubung erdulden“, sagte Tom Flechter, der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Koordinator für Nothilfe.

Die israelische Armee hatte behauptet, in der humanitären Zone im Süden Unterkünfte und Lebensmittel bereitzustellen. Palästinenser und Hilfsorganisationen berichten aber von katastrophalen Zuständen. Es fehle an medizinischer Versorgung, ausreichend Nahrung und Zelten. Letztere kosten derzeit etwa 1000 Dollar, zu viel für die meisten Flüchtlinge. Nach UN-Angaben müssen Tausende im Freien in einer Trümmerlandschaft schlafen.

Tomaten kosten etwa 30 Dollar pro Kilo

„Im Süden gibt es auch gar keine freien Plätze mehr, in die wir ziehen können“, sagt ein junger Palästinenser in Gaza-Stadt der Süddeutschen Zeitung. Seinen Namen möchte er nicht nennen, da er als Zivilhelfer arbeite und Angst vor israelischer Vergeltung hat. Die Panzer seien derzeit noch etwa einen Kilometer entfernt von ihm, dennoch harren weiter Hunderttausende Palästinenser in Gaza-Stadt aus. Ihnen fehle das Geld, oder die Alternative, sagt der Zivilhelfer: „Viele dieser Menschen sind seit mehr als zwei Jahren ohne Arbeit, und der Großteil der Bevölkerung in Gaza gehört der Arbeiterklasse an.“ Sie könnten sich seit Monaten nicht einmal mehr Tomaten leisten, die etwa 30 Dollar das Kilo kosten. „Trinkwasser und Wasser für den täglichen Gebrauch sind fast nicht mehr verfügbar. Der Zugang zu einer einzigen Mahlzeit ist zu einer extremen Herausforderung geworden“, sagt der Zivilhelfer.

Auch die medizinische Versorgung wird immer katastrophaler. In den vergangenen Tagen mussten sieben Kliniken und medizinische Zentren schließen: Das jordanische Militär gab diese Woche bekannt, dass es das von ihm betriebene Feldlazarett in Tel al-Hawa in Gaza-Stadt evakuiere, nachdem intensive israelische Bombardierungen die Fassade des Gebäudes und die Krankenhausausrüstung beschädigt hatten.

Ein Zivilhelfer sagt, Sprengstoffroboter seien eine neue Taktik

Ebenfalls schließen musste das einzige Kinderkrankenhaus in Gaza, das von israelischer Artillerie getroffen wurde. Einwohner von Gaza-Stadt beschreiben, wie sie von israelischen Streitkräften umzingelt in ihren Häusern ausharren. Das Verlassen der Gebäude bedeute den sicheren Tod – genau wie das Bleiben, da das Militär Häuser und Gebäude mit Sprengstoff zerstöre. Die israelische Armee soll mehr als zwanzig Hochhäuser gesprengt haben. Die Bewohner seien allerdings rechtzeitig informiert worden. Nachprüfen lässt sich das nicht, da Israel keine internationalen Journalisten in den Gazastreifen lässt. Die UN berichten davon, dass es innerhalb von zwei Tagen 18 Angriffe auf Wohngebäude in Gaza-Stadt gegeben habe, bei denen mindestens 51 Palästinenser getötet worden seien.

„Wir sind ständig verschiedenen Arten von Angriffen ausgesetzt – von Luftangriffen über Drohnen bis hin zu einer neuen Taktik: Sprengstoffroboter“, sagt der Zivilhelfer. Die Kämpfe, insbesondere in dieser Zeit, wirkten wie aus einem apokalyptischen Film. „Die Ziele werden oft zufällig ausgewählt, sodass wir jeden Moment darauf vorbereitet sind, die ‚nächste Eilmeldung‘ im Fernsehen zu sein.“ Er selbst will am liebsten auch in den Süden fliehen, es fehlt ihm aber das Geld dazu.

„Es fühlt sich an wie ein grausames Spiel. Wir sind erschöpft, aber ohne echte Optionen“, sagt Ahmad, ein Palästinenser, der nur seinen Vornamen nennen will. Er stecke mit seiner Familie in Gaza-Stadt fest, ohne eine Chance zu entkommen. Der Familie gehe das Essen aus: „Die Hungersnot ist weiterhin schwerwiegend“, sagt er. Am schlimmsten sei die Lage für seine Kinder. „Gaza war schon immer für seine gebildete und hochgradig alphabetisierte Bevölkerung bekannt, aber jetzt sehe ich Kinder im Alter von acht oder neun Jahren, die weder lesen noch schreiben können, weil sie so lange nicht zur Schule gegangen sind.“