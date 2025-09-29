Bis zu 100 000 Menschen haben sich am Samstag in Berlin zum bislang größten Protest in Deutschland gegen den seit fast zwei Jahren in Gaza tobenden Krieg versammelt. Außenminister Johann Wadephul (CDU) nannte die Situation dort kürzlich eine „Hölle auf Erden“. Doch Israels Premier Benjamin Netanjahu zeigt sich von der Kritik unbeeindruckt.

In Gaza sind währenddessen viele Palästinenser erneut auf der Flucht, teilweise zum zwanzigsten Mal, sagt SZ-Nahost-Korrespondent Bernd Dörries. Die Zerstörung in Gaza-Stadt sei enorm. Satellitenbilder zeigen, dass ganze Vororte und Randbezirke dem Erdboden gleichgemacht wurden. Angesichts des Elends dort wirbt Dörries für Sanktionen gegen die israelische Führung. Andere Ansätze hätten bisher nichts gebracht. Und Netanjahu verweigere sich bislang konsequent einem Frieden.

Weitere Nachrichten: Lufthansa streicht 4000 Stellen; Proeuropäer siegen in Moldau; AfD verliert Stichwahlen in NRW.

