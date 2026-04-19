Seit dem israelisch-amerikanischen Angriff auf Iran und der anhaltenden Eskalation in der Region ist die Situation in Gaza weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei ist die Lage dort noch immer dramatisch: Von Wiederaufbau keine Spur, Israel riegelt den Gazastreifen weiterhin ab, dringend notwendige humanitäre Hilfe kommt nur unzureichend an.
Zeugnisse palästinensischer OpferDas Grauen von Gaza
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Die syrische Reporterin Samar Yazbek hat Überlebende von Israels Angriffen im Gazastreifen interviewt. Sie erzählen von ihren Qualen und ihrer Verzweiflung. Diese Stimmen sind von großer Bedeutung, auch wenn die Berichte kaum zu verkraften sind.
Rezension von René Wildangel
Debatte:Kann es im Nahen Osten Gerechtigkeit geben?
Israelis und Palästinenser haben einander viel angetan. Aber aus der Erfahrung zugefügten Leids folgt noch kein Weg zu einem gerechten Frieden.
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