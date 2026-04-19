Seit dem israelisch-amerikanischen Angriff auf Iran und der anhaltenden Eskalation in der Region ist die Situation in Gaza weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei ist die Lage dort noch immer dramatisch: Von Wiederaufbau keine Spur, Israel riegelt den Gazastreifen weiterhin ab, dringend notwendige humanitäre Hilfe kommt nur unzureichend an.