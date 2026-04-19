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Zeugnisse palästinensischer OpferDas Grauen von Gaza

Lesezeit: 4 Min.

Verletzt und traumatisiert: Viele Menschen wie diese Familie im nördlichen Gazastreifen (Foto vom 9. Juni 2025) sind nach israelischen Angriffen ohne Wohnung. Ärzte sind kaum verfügbar.
Verletzt und traumatisiert: Viele Menschen wie diese Familie im nördlichen Gazastreifen (Foto vom 9. Juni 2025) sind nach israelischen Angriffen ohne Wohnung. Ärzte sind kaum verfügbar. Bashar Taleb/AFP

Die syrische Reporterin Samar Yazbek hat Überlebende von Israels Angriffen im Gazastreifen interviewt. Sie erzählen von ihren Qualen und ihrer Verzweiflung. Diese Stimmen sind von großer Bedeutung, auch wenn die Berichte kaum zu verkraften sind.

Rezension von René Wildangel

Seit dem israelisch-amerikanischen Angriff auf Iran und der anhaltenden Eskalation in der Region ist die Situation in Gaza weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei ist die Lage dort noch immer dramatisch: Von Wiederaufbau keine Spur, Israel riegelt den Gazastreifen weiterhin ab, dringend notwendige humanitäre Hilfe kommt nur unzureichend an.

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