Gazastreifen:Die Fortsetzung des Krieges mit Bildern

Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Dieser Krieg im Nahen Osten ist einer, der auch über Bilder geführt wird. An diesem Wochenende kursierten in den sozialen Medien immer mehr Aufnahmen von Palästinensern im Gazastreifen, die von der israelischen Armee festgenommen wurden. Auf Fotos und in Videos sind Männer in Unterhosen zu sehen; auf manchen Aufnahmen sind ihre Augen verbunden, auf anderen auch ihre Hände auf dem Rücken gefesselt.