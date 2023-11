Nachdem die ersten Geiseln zurück sind, steigt in Israel die Zuversicht. Mit weiteren Freilassungen könnte die Hamas die Waffenruhe in die Länge ziehen - was für die israelische Offensive ein Problem wäre.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Millionen Israelis haben am Freitag die Ankunft der ersten 13 freigekommenen Geiseln auf den Fernseh-Bildschirmen verfolgt, waren auf den Straßen, hingen an ihren Handys. Tausende sangen und tanzten auf dem Platz vor dem Tel Aviv Museum, der von den Menschen inzwischen "Platz der Geiseln" genannt wird. Sie feierten bis in die späte Nacht die Rückkehr der ersten Mütter mit ihren kleinen Kindern und der zusammen mit ihnen übergebenen älteren Frauen. Andere Israelis erwarteten mit weiß-blauen Flaggen die Freigekommenen, die über Ägypten aus dem Gaza-Streifen in Bussen zurück nach Israel kamen: Sie standen vor der Kinderklinik in der Stadt Ofakim im Süden, in welche die Mütter mit ihren Kindern untergebracht wurden.