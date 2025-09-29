Zum Hauptinhalt springen

US-Friedensplan für GazaEin Deal mit vielen Fragezeichen

Lesezeit: 3 Min.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (vorne) und US-Präsident Donald Trump freuen sich über ihren Deal. Doch es bleiben Fragen.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (vorne) und US-Präsident Donald Trump freuen sich über ihren Deal. Doch es bleiben Fragen. (Foto: Evan Vucci/AP/dpa)

US-Präsident Donald Trump erkennt in seinem Friedensplan für Gaza eine Initiative mit historischer Anmutung. Doch ob die Übereinkunft zwischen ihm und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wirklich den Krieg in Gaza beenden wird, steht längst nicht fest.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Das, was US-Präsident Donald Trump am Montag zu verkünden hatte, hätte er kaum höher hängen können. Es handele sich heute um „potenziell einen der großartigsten Tage in der Zivilisation“ sagte er einleitend, sprach vom „ewigen Frieden“ - ganz so, als könne er gleich die Lösung des Nahostkonflikts präsentieren. Doch die Pläne, die er dann bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus vortrug, hinterließen vor allem viele Fragen.

Nahost
:Trump und Netanjahu einigen sich auf Plan für Gaza

Zwei Jahre nach Beginn des Gazakriegs stimmt Israels Premier bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten einem Friedensplan zu. Doch die große Frage ist nun: Wie reagiert die Hamas?

Von Charlotte Walser

