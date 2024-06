Die UN und ihre Partner haben ihre humanitären Lieferungen in den Gazastreifen nach Israels Ankündigung von Feuerpausen noch nicht steigern können. Die Gewalt dauere an, zudem behindere der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung den Transport, sagte der Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe, Jens Laerke, am Freitag in Genf. Humanitäre Organisationen hätten sich mit Israels Behörden auf Zeitfenster für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen über eine Straße geeinigt, die am Grenzübergang Kerem Schalom im Süden des Gebiets beginnt, so der Sprecher. Die Lage sei sehr unübersichtlich. Es liege in Israels Verantwortung als Besatzungsmacht, dafür zu sorgen, dass die Unterstützung die Notleidenden erreiche. Israels Armee hatte am Wochenende eine tägliche „taktische Pause“ der militärischen Aktivitäten von elf Stunden entlang der Straße im südlichen Gazastreifen angekündigt. Allerdings betonten die Israelis, dass die Angriffe auf Hamas-Terroristen fortgeführt würden. Der Grenzübergang Kerem Schalom kann für Transporte aus Ägypten und aus Israel in den Gazastreifen genutzt werden. Durch die Schließung des Grenzübergangs Rafah durch Israels Armee ist laut der Weltgesundheitsorganisation der Zugang zum dortigen UN-Logistikzentrum abgeschnitten.