Die UN fordern eine Untersuchung des Angriffs auf ein Krankenhaus in Chan Yunis, bei dem fünf Medienvertreter starben. Bundeskanzler Merz sieht sich in seiner Entscheidung, die Waffenlieferungen an Israel zu beschränken, „mehr als nur bestätigt“.

Von Bernd Dörries und Leonard Scharfenberg, Beirut/München

Mariam Dagga ahnte, dass sie bald sterben würde, wegen ihrer Arbeit als Journalistin im Gazastreifen. Ihrem 13 Jahre alten Sohn hinterließ sie einen Brief. „Wenn du groß bist, heiratest und eine Tochter bekommst, nenn sie Mariam, nach mir. Du bist meine Liebe, mein Herz, meine Stütze, meine Seele und mein Sohn, auf den ich stolz bin.“ Ihre Verwandten veröffentlichten den Brief, nachdem die Fotografin der Agentur Associated Press am Montag von der israelischen Armee getötet worden war, zusammen mit vier weiteren Journalisten bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis: Hussam Al-Masri, Mohammad Salama, Moath Abu Taha und Ahmed Abu Aziz.