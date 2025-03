Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Der Platz vor dem Tel-Aviv-Museum ist seit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zu einem Gedenkort für die Geiseln geworden. Plakate und Kunstwerke erinnern an die 59 Menschen, die sich wohl noch in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas befinden, so wie eine gedeckte Tafel mit vielen freien Stühlen oder eine graue Röhre, durch die man laufen kann, um das Leben in Tunneln nachzufühlen – und um zu verstehen, wie es den Gefangenen der Hamas gehen könnte. In den vergangenen sechs Wochen war dieser Platz auch ein Ort, an den Menschen kamen, um die Übergabe von Geiseln an die Hamas zu beobachten – auf einem großen Bildschirm, während die Zuschauer ihrerseits dabei gefilmt wurden. Fernsehkanäle berichteten live aus mobilen Studios von diesem sogenannten Platz der Geiseln, schnitten die Bilder gegen Aufnahmen aus dem Gazastreifen, wo die Hamas die Freilassung mit makabren Bühnenshows inszenierte.